Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev gibt chinesischeR Nachrichtenagentur Xinhua Interview

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua ein exklusives Interview gegeben.

AZERTAC präsentiert das Interview:

- Sehr geehrter Herr Präsident, wir erinnern uns, dass Sie im Juli letzten Jahres bei dem 24. Gipfeltreffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Astana gemeinsam mit dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, eine Gemeinsame Erklärung zum Aufbau einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet haben. In diesem Dokument haben Sie den Aufbau einer strategischen Partnerschaft auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, gleichwertigen Vertrauens, Unterstützung und Zusammenarbeit erklärt. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in den bilateralen Beziehungen der beiden Länder dar. Wie bewerten Sie die erzielten Fortschritte in den Beziehungen zwischen China und Aserbaidschan und welche wichtigen Ergebnisse wurden erzielt?

- Sie haben recht, am 3. Juli des letzten Jahres wurde im Rahmen des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Astana die „Gemeinsame Erklärung zum Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China“ angenommen. In dieser Erklärung wurde ausdrücklich betont, dass seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen am 2. April 1992 zahlreiche positive Ergebnisse in den bilateralen Beziehungen erzielt worden sind. Darüber hinaus haben wir vereinbart, die Zusammenarbeit auch in Zukunft auszubauen, die gegenseitige Aktivität in internationalen Fragen zu stärken, die gemeinsamen Interessen der beiden Länder zu verteidigen und auch die regionale sowie globale Friedens-, Stabilitäts- und Entwicklungsarbeit gemeinsam zu fördern.

Gemeinsam haben wir erklärt, dass unsere strategische Partnerschaft auf den Grundsätzen der gegenseitigen Achtung, Gleichwertigkeit, Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung, gegenseitigem Nutzen und Zusammenarbeit basieren wird. In der Gemeinsamen Erklärung haben wir auch bestätigt, dass wir wichtige und vertrauenswürdige Partner sind, die die Prinzipien der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des jeweils anderen, der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten und des friedlichen Zusammenlebens verfolgen und unabhängige Außenpolitik betreiben.

Ich halte es für ein historisches Ereignis, dass unser Treffen in Astana und die dabei angenommene Gemeinsame Erklärung eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China einleitet. Während meines bilateralen Treffens mit dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, habe ich betont, dass die angenommene Erklärung die Volksrepublik China und Aserbaidschan zu offiziellen strategischen Partnern macht, was ein großer Erfolg und eine große Verantwortung ist. Bei unserem Treffen in Astana wurde ich zu einem Staatsbesuch nach China eingeladen, und ich habe diese Einladung gerne angenommen. Ich habe auch den Präsidenten der Volksrepublik China zu einem Besuch in unserem Land zu einem für ihn passenden Zeitpunkt eingeladen. Ich bin überzeugt, dass solche hochrangigen Besuche einen zusätzlichen Impuls für den Prozess der Vertiefung der zwischenstaatlichen Beziehungen geben werden.

Wir messen der Entwicklung der Zusammenarbeit in allen Bereichen von gegenseitigem Interesse zwischen unseren Ländern große Bedeutung bei und betrachten die Vertiefung der bilateralen Beziehungen als eine der wichtigsten Richtungen der Außenpolitik Aserbaidschans. Heute kann man mit Überzeugung sagen, dass unsere Beziehungen eine sehr positive Dynamik aufweisen. Im Jahr 2024 haben hochrangige Mitglieder der Regierung und des Parlaments, Leiter von Ministerien und Behörden, sowie Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, der Präsidialverwaltung und der zentralen Verwaltung der Partei Neues Aserbaidschanisch China besucht.

Im vergangenen Jahr besuchten der stellvertretende Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China und der Vorsitzende der Chinesischen Gesellschaft für freundschaftliche Beziehungen zu ausländischen Ländern (CPAFFC) Aserbaidschan. Ein bemerkenswertes Ereignis war die Teilnahme des stellvertretenden Ministerpräsidenten der Volksrepublik China an der 29. Konferenz der Vertragsparteien der UN-Klimarahmenkonvention (COP29). An dieser Veranstaltung nahmen Vertreter von 196 Staaten, 150 internationalen Organisationen sowie von UN-Strukturen und rund 2.000 NGOs teil. Wichtige Entscheidungen, die im Rahmen von COP29 getroffen wurden, umfassen die Bereitstellung von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer, die Inbetriebnahme des Verlust- und Schadensfonds sowie die vollständige Umsetzung von Artikel 6 des Pariser Abkommens.

Im Rahmen der Präsidentschaft Aserbaidschans bei der COP29 wurden 14 globale Initiativen zum Thema Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung vorgestellt, die breite internationale Unterstützung fanden. Die getroffenen Vereinbarungen, die unterstützten Initiativen und die getroffenen Entscheidungen sind von außergewöhnlicher Bedeutung für die Zukunft der Menschheit und die Klimapolitik der Welt.

Trotz groß angelegten, unbegründeten Druck- und Boykottkampagnen einiger westlicher Kreise gegen Aserbaidschan bei einer solch wichtigen Veranstaltung für die Weltgemeinschaft, haben wir erneut starke politische Willenskraft und Professionalität gezeigt, was es uns ermöglichte, die Konferenz auf höchster Ebene abzuhalten, historische Ergebnisse zu erzielen und einen echten Durchbruch in multilateralen Verhandlungen zu erreichen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um der chinesischen Delegation für ihren aktiven Beitrag und wertvolle Unterstützung im globalen Kampf gegen den Klimawandel zu danken.

– Laut der Staatlichen Statistikbehörde Aserbaidschans entfielen im Jahr 2024 7,9 Prozent des gesamten Außenhandelsvolumens Aserbaidschans auf China. China ist damit der viertgrößte Handelspartner Ihres Landes und erstmals die wichtigste Importquelle geworden. Am 24. November wurde der erste Güterzug mit aserbaidschanischen Exportwaren von Baku nach China entsandt. In chinesischen Städten werden aserbaidschanische Handelsvertretungen eröffnet, aserbaidschanische Teppiche, Granatapfelsäfte und andere hochwertige Produkte finden ihren Weg in tausende chinesische Haushalte. Was denken Sie über die Rolle der Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ bei der Entwicklung praktischer Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern?

– Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine weitere Vereinbarung lenken, die während meines Treffens mit dem Vorsitzenden der Volksrepublik China in Astana erzielt wurde. Dabei ging es um die zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern und ihre qualitative Bereicherung mit neuen Inhalten.

Das Handelsvolumen zwischen Aserbaidschan und China ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 20,7 Prozent gestiegen und hat 3,744 Milliarden US-Dollar erreicht. Ja, tatsächlich ist China zum viertgrößten Handelspartner Aserbaidschans geworden und hatte einen Anteil von 7,9 Prozent am gesamten Außenhandelsumsatz. Zudem ist China zum führenden Importpartner avanciert, mit einem Anteil von 17,69 Prozent an unseren Gesamteinfuhren.

Trotz der zunehmenden wirtschaftlich-kommerziellen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern besteht noch erhebliches ungenutztes Potenzial. Ich bin der Meinung, dass die zwischenstaatliche Kommission für wirtschaftlich-kommerzielle Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und China ein wichtiges Instrument ist, um unsere bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen, vielversprechende Kooperationsbereiche zu identifizieren und diese auch auf rechtlicher Ebene zu festigen. Die rechtzeitige Umsetzung der Beschlüsse der Kommission wird entscheidend für den Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengungen sein. Vor meiner geplanten Reise nach China ist die 10. Sitzung der Kommission in Baku geplant.

Die von Ihnen erwähnten aserbaidschanischen Handels- und Weinhäuser sind bereits in chinesischen Städten wie Peking, Shanghai, Urumqi, Qingdao, Chengdu, Nanjing und Zhangjiajie aktiv. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung unserer bilateralen Handelsbeziehungen. Darüber hinaus wurde ein aserbaidschanisches Handelszentrum auch auf der bekannten chinesischen Online-Handelsplattform JD.com ins Leben gerufen.

Derzeit sind 375 Unternehmen mit chinesischem Kapital in Aserbaidschan registriert, von denen 298 aktiv tätig sind. Derzeit werden Gespräche über direkte Investitionen im Nicht-Öl-Sektor geführt, insbesondere in den Bereichen High-Tech, Innovationen sowie alternative und erneuerbare Energien.

Wie bekannt ist, gehörte Aserbaidschan zu den ersten Ländern, die die von Chinas Staatsoberhaupt vorgeschlagene Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ unterstützten. In dieser Richtung setzen wir konkrete Projekte um. Es kann mit Überzeugung gesagt werden, dass Aserbaidschan nach China das Land ist, das die zweitgrößten Investitionen in die Umsetzung dieser Initiative sowohl innerhalb seines Territoriums als auch darüber hinaus getätigt hat. Bei meiner Rede beim zweiten „Belt and Road“-Forum für internationale Zusammenarbeit im April 2019 in China habe ich betont, dass dieses Projekt nicht nur die Transportverbindungen sichert, sondern auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern stärkt, den Dialog und die Zusammenarbeit fördert und neue Möglichkeiten für den internationalen Handel schafft.

Wir weiten die Zusammenarbeit mit China im Rahmen der Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ weiter aus und haben in dieser Hinsicht bereits große Fortschritte erzielt. Angesichts des wachsenden Gütertransports investiert Aserbaidschan weiterhin in den Ausbau seiner Verkehrswege und die Verbesserung der Infrastruktur. In den letzten 20 Jahren wurden in unserem Land 21.000 Kilometer Straßen, 335 Brücken und Verkehrsknotenpunkte, 45 Tunnel, 163 Über- und Unterführungen gebaut oder saniert. Im Eisenbahninfrastrukturbereich wurden große Fortschritte erzielt. ehr als 1.500 Kilometer Eisenbahnstrecke wurden gebaut, und 1.800 Kilometer bestehender Strecke wurden renoviert. Heute eröffnen die Bahnlinie Baku-Tiflis-Kars, der Nord-Süd-Internationale Verkehrskorridor, die Transkaspische Internationale Transportroute (Mittlerer Korridor) sowie der Baku Internationale Seehandelshafen – einer der größten Häfen im Kaspischen Meer – neue Perspektiven für die wirtschaftliche und logistische Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“.

Ich möchte auch hervorheben, dass der Mittlere Korridor aktuell ein zuverlässiger und sicherer Transportweg ist, der Europa und Zentralasien über das Kaspische Meer mit China verbindet. Er ist zugleich der beste Transportweg für den Güterverkehr von China nach Europa und umgekehrt. Seine Bedeutung wächst rasant.

Das Volumen der Transittransporte zwischen Aserbaidschan und China betrug im Jahr 2024 378.000 Tonnen, was im Vergleich zu 2023 einem Anstieg von 86 Prozent entspricht. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 287 Güterzüge im Export- und Transitmodus von China nach Aserbaidschan über den Mittleren Korridor entsandt.

– China und Aserbaidschan befinden sich im Zentrum der alten Zivilisation der Seidenstraße. In den letzten Jahren entwickeln sich die humanitären Austausche zwischen beiden Ländern, insbesondere in den Bereichen Sprachunterricht und Tourismus. Die Universität für Fremdsprachen in Peking führt ein Aserbaidschanisch-Lernprogramm durch. Immer mehr aserbaidschanische Studenten interessieren sich für die chinesische Sprache. Nach Angaben aus aserbaidschanischen Quellen hat sich die Zahl chinesischer Touristen, die Aserbaidschan im vergangenen Jahr besuchten, im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?

– Sie haben auf wichtige Bereiche der Zusammenarbeit hingewiesen, denen beide Staaten besondere Bedeutung beimessen. In der Gemeinsamen Erklärung über den Aufbau einer strategischen Partnerschaft wurde das kontinuierliche Wachstum der Zusammenarbeit im Bildungsbereich im Rahmen der bestehenden vertraglich-rechtlichen Basis beider Länder betont. Zudem haben wir dem Sprachenlernen besondere Bedeutung beigemessen.

Die Zahl unserer Bürger, die in Hochschulen Aserbaidschans und Chinas auf der Bachelor-, Master- oder Doktoratsebene in verschiedenen Fachrichtungen studieren, nimmt von Jahr zu Jahr zu. An mehreren Hochschulen Aserbaidschans, die Partnerinstitute des Konfuzius-Instituts sind, wird die chinesische Sprache unterrichtet. Es ist erfreulich, dass in jüngerer Zeit in China ebenfalls Zentren zur Förderung der aserbaidschanischen Sprache und Kultur ihre Tätigkeit aufgenommen haben; zudem wurde eine eigene Fachabteilung eingerichtet.

Zwischen den Universitäten unserer Länder findet eine produktive Zusammenarbeit statt, und die notwendige rechtliche Grundlage wird geschaffen.

Ich bin überzeugt, dass die Förderung des Sprachunterrichts, der Austausch von Lehrkräften und die Ausbildung von Fachkräften durch staatliche Unterstützung die Effektivität der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erhöhen und zum engeren Austausch sowie zur gegenseitigen kulturellen Bereicherung unserer Völker beitragen werden.

Im vergangenen Jahr führte Aserbaidschan einseitig ein visafreies Regime für chinesische Bürger ein, um den Tourismus zu fördern und die geschäftliche Aktivität zu steigern. Die Erleichterung des visafreien Austauschs zwischen unseren Bürgern wird den Touristenstrom weiter erhöhen und somit die wirtschaftlichen, humanitären und kulturellen Beziehungen ausbauen.

– Im Jahr 2016 wurde Aserbaidschan Dialogpartner der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und ist seither ein bedeutendes Mitglied der SOZ-Familie. Gerade beim SOZ-Gipfel in Astana wurde die strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern begründet. China wird im Zeitraum 2024–2025 den Vorsitz der Organisation innehaben und im Jahr 2025 das 25. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der SOZ-Mitgliedsstaaten ausrichten. Welche Erwartungen knüpfen Sie an dieses Gipfeltreffen?

– Ich bin überzeugt, dass Chinas Vorsitz unter dem Motto „Förderung des Shanghai-Geistes: Die SOZ in Aktion“ zur weiteren Institutionalisierung der Organisation sowie zur Stärkung ihrer Rolle auf der internationalen Bühne beitragen wird. China gehört zu den Gründungsmitgliedern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und ist nach wie vor eine der treibenden Kräfte bei ihrer Weiterentwicklung. Ich bin zuversichtlich, dass die im Rahmen des umfassenden Vorsitzprogramms Chinas unternommenen Anstrengungen der Vertiefung der auf den Prinzipien der SOZ beruhenden multilateralen Zusammenarbeit sowie der effektiven Umsetzung ihrer Aufgaben zusätzlichen Schwung verleihen werden.

Im vergangenen Jahr nahm ich auf Einladung des Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, am SOZ-Gipfel teil. Derzeit besitzt Aserbaidschan den Status eines Dialogpartners innerhalb der Organisation. Unsere Zusammenarbeit mit der SOZ erstreckt sich auf zahlreiche Bereiche – darunter der Kampf gegen Terrorismus, Extremismus und Separatismus sowie die Förderung regionaler Sicherheit und Stabilität. Im Fokus stehen ebenso der interkulturelle Dialog, Multikulturalismus und die Förderung von Toleranz – Bereiche, in denen Aserbaidschan auch international eine aktive Rolle spielt.

Wir messen der Tätigkeit der SOZ große Bedeutung bei und teilen die grundlegenden Prinzipien dieser Organisation. Als verlässlicher Partner und bedeutender Akteur in der Region leistet Aserbaidschan weiterhin einen wertvollen Beitrag zur Wahrung des internationalen und regionalen Friedens und der Sicherheit. Zugleich setzen wir umfangreiche Projekte in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Transport, Infrastruktur und Energie um, die auf die Vertiefung wirtschaftlicher, investitions- und handelsbezogener Beziehungen abzielen – und damit auch das globale Wirtschaftswachstum sowie die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fördern.

Ich bin ferner überzeugt, dass die enge bilaterale Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern maßgeblich zur weiteren Vertiefung der Kooperation Aserbaidschans mit der SOZ sowie zur Stärkung des Status unseres Landes innerhalb der Organisation beitragen wird.

– China und Aserbaidschan gehören zu den bedeutenden Mitgliedern des „Globalen Südens“ und pflegen auf multilateralen Plattformen eine enge Zusammenarbeit, wobei sie sich wirksam für internationale Gerechtigkeit einsetzen. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der wachsenden Rolle des Globalen Südens auf die globale Governance ein? Und wie bewerten Sie das von China vorgeschlagene Konzept einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit?

– Im vergangenen Jahr erklärten wir bei unserem Treffen mit Präsident Xi Jinping in Astana unsere Bereitschaft, zur Schaffung einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit beizutragen. Wir traten für den Frieden, Entwicklung, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit sowie gegen Hegemonie und Machtpolitik ein – Werte, die die gemeinsamen Ideale der Menschheit verkörpern. Unser Bekenntnis zur Unterstützung eines internationalen Systems unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, zur wahren Multilateralität und zur auf den Zielen und Prinzipien der UN-Charta basierenden internationalen Rechtsordnung wurde bekräftigt.

Wie ich bereits sagte, haben wir als Teil des Globalen Südens stets dessen Interessen verteidigt. Aserbaidschan hatte von 2019 bis 2023 den Vorsitz der Bewegung der Blockfreien Staaten – der nach den Vereinten Nationen zweitgrößten internationalen Organisation der Welt. 80 Prozent der Weltbevölkerung, rund 50 Prozent des weltweiten BIP und etwa die Hälfte des globalen Handelsvolumens entfallen auf diese Organisation. Die wachsende Beteiligung des Globalen Südens am Aufbau einer nachhaltigeren, gerechteren und sichereren Weltordnung ist ein natürlicher Prozess.

-Fast sechs Jahre sind seit Ihrem Besuch in China im April 2019 vergangen. Können Sie Ihre Eindrücke von Ihren früheren Besuchen in China mit uns teilen? Was sind Ihre Erwartungen an Ihren bevorstehenden Besuch in China?

-China gehört zu den am schnellsten wachsenden Ländern der Welt. Die Errungenschaften und Erfolge Chinas in allen Bereichen unter der entschlossenen und weisen Führung von Präsident Xi Jinping haben das Land in den Kreis der mächtigsten und fortschrittlichsten Staaten der Welt erhoben und seine Stellung auf der internationalen Bühne weiter gestärkt. Unter der Führung von Präsident Xi Jinping hat China erhebliche Fortschritte gemacht. Die Entwicklung Chinas dient nicht nur den Interessen des chinesischen Volkes, sondern auch der gesamten Welt.

Auf Einladung von Präsident Xi Jinping habe ich 2014 einen Arbeitsbesuch in China abgelegt und 2015 einen Staatsbesuch in der Volksrepublik China durchgeführt. 2019 nahm ich auf Einladung des Präsidenten Chinas am 2. Forum für Internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative „Belt and Road“ in Peking teil.

Ich habe warme Erinnerungen an unsere Treffen und produktive Diskussionen mit Präsident Xi Jinping. Es freut mich, dass die aserbaidschanisch-chinesischen Beziehungen, die auf einer langen Geschichte und guten Traditionen basieren, in eine positive Richtung wachsen und unsere strategische Partnerschaft mit neuen positiven Inhalten bereichert wird. Unser aktiver Dialog, gegenseitiger Respekt und Vertrauen, das auf persönlichen Treffen, Telefonaten und dem Austausch von Briefen aufgebaut wurde, spielen eine wertvolle Rolle bei der Vertiefung der bilateralen Beziehungen.

Ich kann mit Zuversicht sagen, dass alle vorherigen Besuche in der Volksrepublik China ein sehr reichhaltiges Programm hatten und von der Unterzeichnung einer Reihe wichtiger bilateraler Dokumente begleitet wurden, die darauf abzielten, die umfassende aserbaidschanisch-chinesische Zusammenarbeit im Einklang mit unseren gemeinsamen Interessen auszuweiten. Ich bin überzeugt, dass auch der bevorstehende Besuch dazu beitragen wird, die strategische Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China weiter zu vertiefen.