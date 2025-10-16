Präsident von Aserbaidschan nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafterin Frankreichs entgegen VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Am 16. Oktober nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die Beglaubigungsschreiben von Sophie Lagoutte, der neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin der Französischen Republik, entgegen.

Die Botschafterin überreichte dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Kopenhagen und erklärte, dass bei diesem Treffen vergangene Missverständnisse zwischen den beiden Ländern ausgeräumt wurden. Er betonte, dass eine neue Ära in den bilateralen Beziehungen begonnen habe, und hob die Bedeutung der Wiederaufnahme und Entwicklung von Kontakten zwischen den Menschen und Wirtschaftsvertretern sowie die Förderung der Zusammenarbeit in kulturellen und humanitären Bereichen hervor.

Botschafterin Lagoutte ihrerseits erklärte, dass eine neue Seite in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich aufgeschlagen worden sei und versprach, keine Mühen zu scheuen, um die bilateralen Beziehungen weiter auszubauen.

Während des Gesprächs wurde die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich in verschiedenen Bereichen, einschließlich Hochtechnologien und Luft- und Raumfahrt, erörtert. Die Seiten betonten die Bedeutung der Wiederaufnahme der Aktivitäten der Zwischenstaatlichen Kommission, der Stärkung der Städtepartnerschaften, der Organisation gegenseitiger Besuche von Wirtschaftsdelegationen sowie der Förderung der Beteiligung französischer Unternehmen an verschiedenen Projekten.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Frankreich im Energiesektor gelegt, insbesondere auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Total.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen aus und betonten die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit fortzusetzen.