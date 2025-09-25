UN-Generalversammlung: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Sondersitzung teil VIDEO

New York, 25. September, AZERTAC

Am 24. September hat in New York im Rahmen der 80. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Sondersitzung mit dem Titel „Globale Bewegung zur Verbesserung der Überlebenschancen und zur Linderung des Leidens von Kindern mit Krebs und anderen schweren Erkrankungen“ statt.

Die Veranstaltung, organisiert von der Republik Usbekistan und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wurde unter anderem von der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, sowie ihren Töchtern Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besucht.

Zu Beginn wurde ein Gruppenfoto aufgenommen. Ziroatkhon Mirziyoyeva, die First Lady der Republik Usbekistan und Mitorganisatorin des Events, sowie Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, sprachen bei ihren Reden über die globale Bedeutung des Themas, das im Mittelpunkt der Sitzung stand.

Auch die First Lady der Türkei, Emine Erdoğan, sowie weitere Rednerinnen und Redner äußerten sich zu dieser Thematik.

Ziel der Sitzung war es, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf dieses dringliche Problem zu lenken und auf dessen zunehmende Schwere hinzuweisen. Die Dringlichkeit wächst von Jahr zu Jahr: Laut Statistiken erkranken weltweit jährlich rund 200.000 Kinder an Krebs, von denen die Hälfte stirbt.

Die Veranstaltung wurde anschließend mit Paneldiskussionen fortgesetzt.