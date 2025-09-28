ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: رئاسة مؤتمر الكوب29 تواصل نشاطها الفعال

باكو، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

قال ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الكوب29 مختار باباييف في حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي إن هذا الاجتماع "جزء مهم من الإرث المتبقي من الكوب29"، مشيراً إلى أن المؤتمر كان ذا أهمية حاسمة في بناء الشراكات متعددة الأطراف.

وأكد باباييف أن الكوب29 استقبل بفضل اهتمام الرئيس إلهام علييف الخاص حوالي 70 ألف ضيف وتم تشكيل صداقات وشراكات دولية جديدة.

وسرد باباييف الإنجازات الرئيسية للكوب29 الاختتام الناجح للمفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وتقديم البنوك متعددة الأطراف حزمة استثمار بقيمة 170 مليار دولار وإعلان ما يقارب 10 تريليونات دولار من الاستثمارات للانضمام إلى المبادرة وتعهد الحكومات المانحة بـ350 مليون دولار مضيفا أن رئاسة الكوب29 تعمل حالياً على خارطة طريق لتوسيع مصادر التمويل هذه.

كما أشار باباييف إلى أن أذربيجان تستعد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي عام 2026 واصفاً كل هذه النجاحات بأنها نتيجة للسياسة بعيدة النظر للرئيس علييف.