رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس مؤتمر الأطراف الأممي لتغير المناخ الكوب29 مختار باباييف في الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث من أسبوع باكو للعمل المناخي إن الزراعة هي إحدى أكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ مؤكدا أن الزراعة إلى جانب المياه والنقل والمدن تعد "ركائز حيوية" لاقتصاد أذربيجان.

وأشار باباييف إلى أن "الندرة الحادة للمياه" تؤثر على المجتمعات الزراعية ولهذا قدمت رئاسة الكوب29 "إعلان المياه من أجل العمل المناخي"، حيث انضمت إليه بالفعل "أكثر من 60 بلدا". كما أسست أذربيجان "حوار باكو للمياه والمناخ" بهدف الإدارة المشتركة للأحواض المائية العابرة للحدود. وحذر الممثل الخاص الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ من أن التراجع الحاد في المياه بالمنطقة يمثل "أخطر تحد بيئي" وقد تكون نتائجه "كارثية" إذا لم يتم التصدي له.

وأعلن باباييف عن إطلاق "مبادرة باكو للمناخ المتناغم للمزارعين" ضمن فعاليات الكوب29 لتعزيز مرونتهم في مواجهة تغير المناخ مؤكداً أن المنصة ستسهل وصول المزارعين إلى الدعم.

واختتم باباييف بالإشارة إلى أن هناك فرصاً جديدة لتحويل الاتفاقيات الدولية إلى "نتائج حقيقية" على المستوى الوطني.