أسبوع باكو للمناخ: أذربيجان تسارع في استغلال إمكانات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

يخُصص اليوم الثاني من أسبوع باكو للعمل المناخي لموضوع "التحول الأخضر والتحول"، حيث تُعقد مناقشات بمشاركة نشطاء وخبراء المناخ.

ويشارك في النقاش البارز الذي عُقد تحت عنوان "استكشاف إمكانات أذربيجان في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأزرق والأخضر" كل من ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف هما الآخران.

وتعتزم أذربيجان خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة إلى عام 2050م ورفع حصة الطاقة المتجددة من قدرة توليد الكهرباء إلى 30 في المائة حتى عام 2030م وسيقوم البلد بتحديث أهدافها الوطنية ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً القادمة.

وتمتلك أذربيجان إمكانات اقتصادية لطاقة الرياح تبلغ 3 غيغاواطات على اليابسة و 157 غيغاواط من الإمكانات التقنية في البحر ويتم تنفيذ تعاون مع مستثمرين دوليين مثل "أكوا باور" و"مصدر".

وتبلغ الإمكانات الاقتصادية للطاقة الشمسية 23 غيغاواطا وافتُتحت محطة قراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط عام 2023م.

وتشكل حوالي 10 في المائة من إنتاج البلد السنوي من الطاقة الكهربائية وتتركز احتياطيات المياه العذبة التي تخدم هدف صفر انبعاثات صافية إلى عام 2050م في قراباغ وزنكزور الشرقية.

وتقوم أذربيجان بتنفيذ خططها في قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث ستسمح الاتفاقيات الدولية بتنفيذ ما يقرب من 10 غيغاواطات من قدرات الطاقة المتجددة على المدى المتوسط.