أسبوع عمل المناخ: معرض في باكو يسلط الضوء على جهود الشباب عبر الفن والابتكار

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

أُقيم في مركز حيدر علييف بباكو فعاليات "معرض الاستدامة: الفن والابتكار من أجل الكوكب" كأحد الفعاليات المركزية لأسبوع باكو لعمل المناخ وكان الهدف الأساسي من الفعالية هو تحويل إبداعات وابتكارات الشباب إلى نتائج حقيقية في مكافحة تغير المناخ.

وعرض الشباب في المعرض 24 عملاً فنياً متعلقاً بقضايا المناخ، كما قدم 15 فريقاً يمثلون جامعات مختلفة مشاريعهم الريادية التي تخدم مستقبلاً مستداماً.

وشهد الافتتاح كلمات للرئيس المعين لمؤتمر الكوب29 وممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ مختار باباييف وبطلة المناخ رفيعة المستوى لمؤتمر الكوب29 نكار أرباداري وبطلة الشباب للمناخ ليلى حسنوفا حيث شددوا على أهمية مبادرات الشباب هذه في سياق الأجندة المناخية الدولية.

وبناءً على قرار لجنة التحكيم فاز عمل "اللعبة انتهت" بالمركز الأول في قسم الفنون. وأما قسم الشركات الناشئة فقد فاز فريق "إيكو بايت" بقيادة أيكون حسنوفا بالمركز الأول. وشملت الفرق الأخرى الفائزة فريقي "ياشيل سكان" (المسح الاخضر) و"غرين ستون" (الحجر الأخضر).

كما جرى في الختام تكريم جميع الفائزين بشهادات وجوائز نقدية.