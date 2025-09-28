خبراء يناقشون إرث الكوب29 في باكو: حماية الغابات والتفاوت التمويلي قضايا رئيسية

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

استأنف أسبوع باكو للعمل المناخي 2025 أعماله بعد حفل الافتتاح بجلسة تحت عنوان "القيادة المناخية الأذربيجانية: من الكوب29 إلى أسبوع باكو للعمل المناخي 2025".

وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في أذربيجان فلادانكا أندرييفا إلى أهمية استخلاص الدروس من تجربة الكوب29، متوقعة أن تحدد أذربيجان في العام المقبل أهدافاً جديدة للكوب30. وأكدت على أولويات رئيسية مثل منع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد عن 5ر1 درجة وحماية الغابات وتطبيق تقنيات جديدة للحد من الانبعاثات الصناعية.

ومن جانبه، وصف مؤسس ورئيس "برو ناتورا إنترناشيونال" مارسيلو دي أندرادي في مداخلة عبر الإنترنت أسبوع باكو للعمل المناخي 2025 بأنه منصة مثالية لإيجاد حلول مشتركة وشدد على أن التحدي الرئيسي يكمن في التفاوت في التمويل المناخي، حيث "غالباً ما تكون الدول الأكثر تضرراً هي الأقل حظاً من حيث الإمكانيات". وأكد على أهمية حماية الغابات وتعزيز الالتزامات التمويلية المشتركة كون أزمة المناخ لا تعترف بالحدود الوطنية.

واعتبر رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي أن الكوب29 كان خطوة مهمة للغاية نحو انتقال مستدام مبرهناً على إمكانية تطوير برامج جوهرية وبناء أسواق مستدامة رغم الصعوبات الجيوسياسية وشدد كوروشي على ضرورة التخطيط السليم لمصادر الطاقة البديلة ووضع استراتيجيات صحيحة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة عالمياً.

كما أكد سفير بريطانيا لدى أذربيجان فيرغوس أولد على أهمية أسبوع باكو للعمل المناخي كمنصة لتبادل النجاحات ومناقشة الحلول المشتركة، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية وحدها لا تكفي وتتطلب مشاركة نشطة من القطاع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني.

فيما سلطت بطلة الشباب للمناخ في الكوب29 ليلى حسنوفا الضوء على تزايد دور الشباب في فعاليات المناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر الكوب29 وضع أهدافاً وتحديات جديدة أمام البلد.