أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

أعلن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني وكبير مفاوضي مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الكوب29 يالتشين رفيعيف في تصريح للصحفيين في باكو أن أذربيجان تنفذ استراتيجية جديدة معززة للسياسة الخارجية تجاه القارة الأفريقية وشدد رفيعيف على أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو تحديد اتجاهات جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى تنظيم بعثات حكومية لأكثر من 10 بلدان أفريقية هذا العام.

واعتبر رفيعيف أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع أفريقيا يعد "بفوائد كبيرة لأذربيجان" وأعرب عن اعتقاده بأن أذربيجان يمكنها تعزيز دعم هذه البلدان في المحافل الدولية من خلال التوسع في التمثيل الدبلوماسي مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالتوتر حول الترشح لاستضافة مؤتمر الكوب31 بين تركيا وأستراليا أشار كبير مفاوضي الكوب29 إلى أن أذربيجان تلعب دور الوسيط وكشف عن إجراء مناقشات مكثفة الأسبوع الماضي في نيويورك وحدوث "تقدم إيجابي" موضحا "ربما يمكن الحديث عن تنظيم مشترك أو شراكة في استضافة مؤتمر الأطراف الكوب" في إشارة إلى احتمال الاستضافة المشتركة.