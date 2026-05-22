ANAMA: Minenräumung spielt strategische Rolle beim Wiederaufbau von Städten VIDEO

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) hat Nationale Agentur für Minenräumung Aserbaidschans die strategische Rolle der Minenräumung beim Wiederaufbau von Städten diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, fand im aserbaidschanischen Pavillon eine Veranstaltung zum Thema „Wiederaufbau von Städten in der Postkonfliktphase: Die wichtige Rolle humanitärer Minenräumung“ statt. Ziel war es, die Auswirkungen von Minen auf Wiederaufbauprozesse hervorzuheben und internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern.

Der Vorsitzende der ANAMA, Vugar Suleymanov, betonte dabei, dass Minenräumung nicht nur Leben rette, sondern eine grundlegende Voraussetzung für Wiederaufbau, Infrastrukturentwicklung und wirtschaftliche Aktivierung sei.

Zudem wurde in den Diskussionen die Bedeutung internationaler Kooperation und innovativer Ansätze bei der Bewältigung der weltweiten Minenproblematik angesprochen.